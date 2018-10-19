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Bilgen açıkladı Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

HDP, Edirne F Tipi Cezaevi'nde yatan Demirtaş için AİHM'e başvurmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Bilgen, Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ifade etti.

19 Ekim 2018 Cuma 18:06
Bilgen açıkladı Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Katıldığı canlı yanında önemli açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Demirtaş'ın AİHM kararı öncesinde tahliye edilebileceğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) partisinin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi yönünde karar verebileceğini belirtti. Bilgen, “AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler” dedi.

Ayhan Bilgen, Halk TV’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili olarak AİHM’i beklediklerini belirten Bilgen, buradan tahliye kararının çıkabileceğini söyledi.

Bilgen, “AİHM’den tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çıkacağını bekliyoruz. AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 18:06
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