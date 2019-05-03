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Bilge Türk ve Dönence Dergileri bilgi yarışması finali

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen, ilk olarak il, daha sonra bölge düzeyinde yapılan Bilge Türk ve Dönence dergileri bilgi yarışması finali Ankara MHP Genel Merkezi Gün Sazak konferans salonunda yapıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 23:44
Bilge Türk ve Dönence Dergileri bilgi yarışması finali

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen, ilk olarak il, daha sonra bölge düzeyinde yapılan Bilge Türk ve Dönence dergileri bilgi yarışması finali Ankara MHP Genel Merkezi Gün Sazak konferans salonunda yapıldı.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen, ilk olarak il, daha sonra bölge düzeyinde yapılan Bilge Türk ve Dönence dergileri bilgi yarışması finalinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, yarışmanın yapıldığı tarihin önemine vurgu yaptı. Ateş, “Bilgi yarışmamızın finali için ise kutlu bir gün olan 3 Mayıs’ı belirledik. Çünkü 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Türk gençliğinin haksızlığa, hukuksuzluğa, devletin milletten koparılmasına karşı giriştiği milli bir harekettir. Türk milliyetçiliği mefkuresinin yılmaz yiğitleri milliyetçi olmanın bedelini zindanlarda ödemişlerdir. Böyle bir günde milliyetçi Türk gençlerinin Türk milli kültürünün şahikaları olan eserleri konu alan dergiler üzerine bilgi yarışmasına katılmaları ayrıca anlamlıdır” ifadelerini kullandı.


Ateş, konuşmasının devamında yarışmacılara, “İki aşamalı bir yarışmadan geçerek önce illerinizde, sonra bölgelerinizde birinci olarak finale gelmeye hak kazandınız. Bugün alacağınız sonuç her ne olursa olsun büyük bir takdir ve tebriki hak ettiniz. Elbette yarışmanın sonucunda bir kazanan olacak ancak unutmayınız ki Allah’ın yolunda Resul’ün izinde, milletin hizmetinde bir ülkücü olmaktan daha büyük hiçbir paye yoktur” dedi.


Birçok partilinin ve teşkilatın katıldığı bilgi yarışması yoğun ilgi gördü. Yarışmada, birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ve tüm finalistlere Ülkü Ocakları yayınlarından hediye edilen Türkiye finalinde; İstanbul Ülkü Ocaklarından Yakup Gültekin birinci, Karaman Ülkü Ocaklarından Alper Karataş ikinci, Kastamonu Ülkü Ocaklarından Sefa Cebeci üçüncü oldu. Bilgi yarışmasının kazananlarını açıklayan Genel Başkan Ateş, “Tüm finalistlerimize Ülkü Ocakları yayınlarımızdan hediye eden Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin Başdanışmanı Ali Güler Bey’e ve finalist kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:44
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