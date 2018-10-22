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Bilge Kral Aliya Saraybosna’da anıldı

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, Aliya İzetbegoviç Müzesi tarafından düzenlenen anma programı ile vefatının 15. yıldönümünde Saraybosna’da anıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:10
Bilge Kral Aliya Saraybosna’da anıldı

YENİ AKİT / SARAYBOSNA

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 15. yıldönümünde Saraybosna’da anıldı.

Aliya İzetbegoviç Müzesi tarafından düzenlenen anma programına rahmetli Aliya’nın kızları ve çok sayıda devlet yetkilisi ve yakın dostları katıldı. Ulusal Tiyatro’da gerçekleştirilen anma programında Yeni Akit yazarı ve Ketebe Yayınları Balkan Editörü Ayhan Demir de bir konuşma yaptı.

Yazarımız Aliya’yı Anlattı

Boşnakça konuşan Demir, Aliya İzetbegoviç’in birçok nesil için bir kahraman olduğuna dikkat çekti. Aliya’nın farklı yönlerine vurgu yapan Demir, “Aliya, yüzyılın en önemli Müslüman liderlerinden bir tanesidir. Sadece iyi bir devlet adamı değil, aynı zamanda bir münevver ve bir bilgedir. O korkak değil, korkan bir adamdı. Allah’tan korkardı. İmanından beslenen mesuliyet duygusuna sahip bir kahramandır” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:10
  1. Bosna Hersek
  2. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç
  3. Aliya İzetbegoviç
  4. Saraybosna
  5. Aliya İzetbegoviç Müzesi
  6. Ulusal Tiyatro
  7. Yeni Akit yazarı ve Ketebe Yayınları Balkan Editörü Ayhan Demir

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