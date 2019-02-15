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Bilge Koleji’nden bir başarı daha

Erzurum’da proje tabanlı eğitime verdiği önemle ön plana çıkan Bilge Koleji başarılarına bir yenisini daha ekledi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:23
Bilge Koleji’nden bir başarı daha

Erzurum’da proje tabanlı eğitime verdiği önemle ön plana çıkan Bilge Koleji başarılarına bir yenisini daha ekledi. Özel Bilge Koleji, üst üste üçüncü kez TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması bölge sergisine davet edildi.


2016-2017 sezonunda Sosyoloji, 2017-2018 sezonunda Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında projeleri bölge sergisine kalan Özel Bilge Koleji, bölgesinde projesi onaylanan tek özel okul olma ve iki yıl üst üste proje onaylatan tek özel okul olma başarısını elinde tutuyordu.


2018-2019 sezonunda Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik ve Coğrafya alanında hazırladığı üç proje ile bölge sergisine davet edilen Özel Bilge Koleji, bu alanda rakipsiz olduğunu kanıtladı. Üst üste üç sezon bölge finallerine proje gönderen ve bir sezonda üç proje ile bölge finallerinde temsil edilen tek özel okul olma başarısını da kazanan Özel Bilge Koleji, proje tabanlı eğitime ne denli önem verdiğini bir kez daha ispatlamış oldu.


Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin eğitim sisteminin proje tabanlı olması gerekiyor ve proje tabanlı eğitim, eğitim sistemimizin temelinde yer almalı. Özel Bilge Koleji olarak bölgemizde bu alanda öncü olduk ve olmaya devam edeceğiz. Proje tabanlı eğitimle yetişen gençlik Türkiye’nin gelişmesine müspet katkıda bulunacak" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:23
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