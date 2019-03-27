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Bilge Koleji bilimde başarıya doymuyor

Erzurum Özel Bilge Koleji, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmasından sonra ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Bu Benim Eserim" yarışmasına da 3 proje ile katılma başarısını gösterdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:09
Bilge Koleji bilimde başarıya doymuyor

Erzurum Özel Bilge Koleji, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmasından sonra ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Bu Benim Eserim" yarışmasına da 3 proje ile katılma başarısını gösterdi.


Eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığından beri lise ve ortaokul öğrencilerine dönük proje yarışmalarında sürekli var olan Özel Bilge Koleji, Erzurum’da TÜBİTAK bölge sergisine üst üste davet edilen ve 2018-2019 Eğitim öğretim döneminde ortaokul ve ortaöğretim de toplamda altı proje ile davet edilen tek özel okul olma özelliğini gösterdi. Ayrıca Özel Bilge Koleji ortaöğretimde Coğrafya alanında bölge birincisi olarak Türkiye finallerinde Erzurum’u temsil etmeye hak kazandı.


2018-2019 döneminde lisede Türk Dil Edebiyatı, Fizik ve Coğrafya projeleri, Ortaokulda Tarih ve iki farklı Değerler Eğitimi projesi ile Özel Bilge Koleji, Erzurum Bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Projeler 25-28 Mart tarihlerinde Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Sürekli Eğitim Merkezinde sergilendi.


Okul Müdürü Abdullah Samancı, Özel Bilge Kolejinin bilimde çıtayı çok yükselttiğini söyledi. Bu yıl hazırlanan toplam 76 bilim projesi ile Türkiyebirincisi olduklarını vurgulayan Samancı, bu başarının aslında eğitim öğretim faaliyetlerinin bütün anlarında olduğunu ve bunun ekip çalışmasından kaynaklandığını belirterek emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ettiğini ifade etti.


Samancı, bilim çalışmalarıyla birlikte 2017-2018 eğitim öğretim dönemi liselere yerleşme sınavında ortaokul olarak okul ortalama puanı ile Erzurum birincisi olduklarını, sadece akademik değil sosyal kültürel ve spor alanlarında bir çok Erzurum ve Türkiye birinciliklerinin olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:09
  1. sergi
  2. bilim
  3. kültür

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