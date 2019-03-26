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Bilge Koleji bilim çalışmalarında Türkiye birincisi

Erzurum’da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Özel Bilge Koleji başarıya doymuyor.

26 Mart 2019 Salı 15:10
Bilge Koleji bilim çalışmalarında Türkiye birincisi

Erzurum’da eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Özel Bilge Koleji başarıya doymuyor.


TÜBİTAK bünyesinde yapılan bilimsel yarışmalara verdiği önemle dikkat çeken Erzurum Özel Bilge Koleji Liselerarası Proje Yarışmasında Erzurum Bölge sergisine üç proje ile davet edildikten sonra şimdi de Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “Bu Benim Eserim” yarışmasında Erzurum Bölge sergisine üç eserle davet edilerek başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığından beri gerek lise gerek ortaokul öğrencilerine dönük proje yarışmalarında sürekli var olan Özel Bilge Koleji, Erzurum’da TÜBİTAK bölge sergisine üst üste davet edilen ve 2018-2019 Eğitim öğretim döneminde ortaokul ve ortaöğretim de toplamda altı proje ile davet edilen tek özel okul olma özelliğini gösteriyor.


Ayrıca Özel Bilge Koleji ortaöğretimde Coğrafya alanında Bölge Birincisi olarak Türkiye finallerinde Erzurum’u temsil edecek.


2018-2019 döneminde lisede Türk Dil Edebiyatı Fizik ve Coğrafya projeleri, Ortaokulda Tarih ve iki farklıDeğerler Eğitimiprojesi ile Özel Bilge Koleji, Erzurum Bölgesergisine katılmaya hak kazandı.Projeler 25-28 mart tarihlerinde Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Sürekli Eğitim Merkezinde sergilenecektir.


Okul Müdürü Abdullah Samancı, Özel Bilge Kolejinin bilimde, bölgemizde artık tartışmamız bir yerinin olduğunu bu yıl hazırlanan toplam 76 Bilim projesi ile Türkiye birincisi olduklarının bu başarının aslında eğitim öğretim faaliyetlerinin bütün anlarında olduğunu bu başarının ekip çalışmasından kaynaklandığını emeği geçen tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti.


Samancı, bilim çalışmalarıyla birlikte 2017-2018 Eğitim öğretim dönemi liselere yerleşme sınavında Ortaokul olarak okul ortalama puanı ile Erzurum birincisi olduklarını, sadece akademik değil sosyal kültürel ve spor alanlarında birçok Erzurum ve Türkiye Birinciliklerinin olduğunu, ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:10
  1. sergi
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