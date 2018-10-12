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Bilge Kadın platformu 7 yaşına girdi

Bağcılar Belediyesi tarafından 7 önce hayata geçirilen ve yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan “Bilge Kadın Platformu”nun 2018-2019 yılı açılışı gerçekleştirildi. Bilge Kadınlar için “Kafasıyla kalbini birleştiren güzel insanlar” benzetmesini yapan eğitimci-yazar Vehbi Vakkasoğlu, “Bir manevi tohum Bağcılar’da toprağa düştü, 7 yaşına da geldi ve artık filiz fidana durdu” dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 15:33
Bilge Kadın platformu 7 yaşına girdi

Bağcılar Belediyesi tarafından 2011 yılında hayata geçirilen “Bilge Kadın Platformu”nun 2018-2019 açılış töreni Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2011 yılında kitap okuyan 10 ev hanımıyla başlayan ve sayıları bugün 200’ü aşan üyeler programda bira araya geldi.

“Mutlu yuva, huzurlu toplum ve bireylerin mutluluğunu hedefliyoruz”

Bilge Kadın Platformu’nun yaptığı projelerianlatan slayt gösterisiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “7 yıllık süreçte ismine yakışır platform oluşturan siz değerli hanımefendi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Aile temelli toplumun oluşması sürecinde bu topluluğun çok büyük katkı sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum. Mutlu yuva, huzurlu toplum ve bireylerin mutluluğu hedeflenir. Eğer bireysel mutluluğuyakalamazsanız ailede mutluluğun olması mümkün değil; ailelerde mutluluğu yakalayamazsanıztoplumda huzurun olması mümkün değil.Herkesin birbirine yabancılaştığı bir süreçte sohbet ortamlarının önemi artıyor. Bu topluluğun bir adım daha öteye giderek bundan sonraki süreçte bulunduğu mekanda, çevrede ve mahallede bu tür toplulukları artırarak devam etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim müdürü Mustafa Yılmaz ise “Eğitimin olmazsa olmazlardan bir tanesi aile. Biz eğitimciler şunu biliyoruzki ailenin temeli sağlam olursa; okullardaki o çocuklarımızı eğitmek bizim için kolay,yararlı ve keyif verici olacak. Sizler bizim için önemlisiniz. Toplumun direği sizlersiniz” şeklinde konuştu.

“Manevi tohum Bağcılar’da toprağa düştü, 7 yaşına da geldi ve artık filiz fidana durdu”

Etkinliğe konuk olarak katılan eğitimci-yazar Vehbi Vakkasoğlu ise kadınlardan övgüyle bahsettiği konuşmasında şunları söyledi: “Bağcılarımız gelişiyor. Yapısı itibariyle güzel bir şehirleşme ve güzel faaliyetler gördüm. Ancak Bağcılar’ın asıl güzellik temeli, irfan temeli ve kültür temeli buradan hanımların eliyle atılıyor. Hanımların eliyle atılan temellerin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Çünkü bir hanımefendiyi eğitmek, gönlünü ve kafasını donatmak bir tek kişiye yapılan hizmet değildir. Bu ilk aileyi eğitmek anlamanı gelir. Yaratılış icabı siz biz erkek milletinden bir adım öndesiniz. Avantajınız var. İşte bu avantajı Bilge Kadınlar Platformu’nda değerlendirmiş olmanız bizim için çok değerli.

Şimdi bir manevi tohum Bağcılar’da toprağa düştü, 7 yaşına da geldi ve artık filiz fidana durdu.Sadece yüreğiyle seven, şefkatiyle kavrayıp kucaklayan,aile yapısının temeli olan hanımlar değil; bir de kafasıyla bilen, aldatılmayan, geleceği gören sezgilerini geliştirmiş güçlü kadınlar. Kafasıyla kalbini birleştiren güzel insanlar. Bu yolda olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Sayınız çoğalsın yolunuzun yolcuları bereketlensin İnşallah”

Üye kadınların bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar da törende sergilendi. Kitap okuyan 10 ev hanımının bir araya gelmesiyle kurulan sivil topluluğun üye sayısı bugün 200’ü aştı. Üyeler, her 15 günde bir Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi’nde toplanıyor. Kendilerine önceden verilen kitapları okuyan kadınlar, tahlil ve analiz çalışması yapıyor. Kadınlar sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:33
  1. Bağcılar Belediyesi

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