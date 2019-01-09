Bilfen’den 100 milyon liralık yatırım

“2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte sektörde hareketlenme olacağını düşünüyoruz” diyen Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımların artacağını ve rekabetin eğitimde farklılaşan kurumlar arasında olacağını kaydetti. BİLFEN Okullarının sürdürülebilirlikleri ve büyüme stratejileri konusunda çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Öztürk, “Ankara ve İzmir önümüzdeki dönem şube sayısı olarak büyümeyi öngördüğümüz illerin başında geliyor. 2019-2020 öğretim döneminde Ankara’daki ikinci kampüsümüzü Çukurambar’da açıyoruz. Gaziantep’te 2 bin 200 öğrenci kapasiteli kampüs yatırımı yapıyoruz. Antalya’da ikinci, İzmir’de üçüncü anaokulumuzu açacağız. Yeni döneme 32 anaokulu, 19 ilkokul, 18 ortaokul ve 18 lise ile giriyor olacağız. Mevcut yeni okul yatırımlarımız için toplam 100 milyon liralık bir yatırım öngörüyoruz” dedi.