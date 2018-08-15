Bilfen yayın grubundan 300 yeni yayın

Yeni yayınlarını KKTC’de gerçekleştirilen 8. bayi toplantısında paylaşan grup yönetimi, içerikleri güncellenmiş ve zenginleştirilmiş okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yayınların yanı sıra yeni dijital platformlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ TUTTUK”

Bilfen Şirketler Grubu Başkan Vekili Fatih Öztürk ile Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda davetlilere seslenen Öztürk, sektör olarak çok zor bir yıl geçirdiklerini, ancak bayilerini mağdur etmemek adına üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını dile getirerek, verdikleri tüm sözleri tuttuklarını, söyledikleri her sözün arkasında durduklarını ifade etti. Öztürk konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un yeni kabinede yer almasından duyduğu memnuniyeti de dile getirirken yeni bakanın eğitim, öğretim sektörü için çok önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Konuşmasında 30. yılını geride bırakan Bilfen Okullarının yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiğini de hatırlatan Öztürk, “İş hayatına adım attığımız ilk yıllardan bu yana, istikrarlı ve kendimizden emin, başarılarımıza yenilerini ekleyerek yola devam ediyoruz. Bilfen Yayın Grubu olarak da, bayilerimize çok güveniyor ve inanıyoruz. Sizlerle birlikte inanıyorum ki bu yıl, geçen yılı unutturacak çok güzel işler yapacağız” dedi.

YENİ DÖNEME HAZIRIZ

Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı, ‘Bu yıl toplantımızın değerler eğitimi üzerine kurguladık. Sevgi, saygı, vatanseverlik, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, adalet, sorumluluk ve yardımseverlik değerlerini benimseyerek kendi öz kültürüyle beslenen tüm öğrencilerin BİLFEN YAYIN GRUBU olarak yanlarındayız’ dedi.

“AKIL OYUNLARI”NA BÜYÜK İLGİ

Toplantı kapsamında bayilere yeni satış kanallarından biri olan, kendini eğitim konusunda kanıtlamış dünya ülkelerinde bir öğretim metodu olarak kullanılan ve geleceğin en önemli eğitim materyali olarak geliştirilen; akıl yürütme, hızlı düşünme, görsel algılama ve yaratıcılık ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanılarak çözülebilen yeni ve zenginleştirilmiş kutu oyunları da tanıtıldı.

DİJİTAL PLATFORM UYGULAMALARI İLE HER ŞEY CEBİNİZDE

Bilfen Yayın Grubu markalarından Bilfen Yayıncılık ve Netbil Yayıncılık’a ait yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış Fasikül Set, Netbil Net Öğrenme, Bilfen Depar Yeterlilik Paketleri gibi yeni ürünleri de inceleme fırsatı bulan bayiler, dijital platformların kullanımı hakkında da bilgiler aldılar.