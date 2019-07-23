Bileyici Kurban Bayramını gözlüyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşan Kemal Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak, satır, çakı ve baltaları bileyerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Küçük yaşlarda çıraklık yaparak öğrendiği bileme işimi mesleğe çeviren ve bugün geçimini bu iş üzerinden sağlayan Kemal Yılmaz, Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle hareketli bir dönem yaşıyor. Tek geçim kaynağı olan bileme sayesinde kurbanlık bıçakları, satır, çakı ve baltaları bileyen Yılmaz, her Kurban Bayramı öncesi işlerinde bir hareketlenme olduğunu ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bıçak ve satırları bilemek ince bir sanattır. Kurban Bayramı öncesi de bir hareketlilik yaşıyoruz. İşimi zevk alarak yapıyorum. Bunu öğrenmek isteyen kardeşlerime bu sanatı öğretebilirim" diyerek gençlere de çağrıda bulundu.