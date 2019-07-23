0553 313 94 23

Bileyici Kurban Bayramını gözlüyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşan Kemal Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak, satır, çakı ve baltaları bileyerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 14:46
Bileyici Kurban Bayramını gözlüyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşan Kemal Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak, satır, çakı ve baltaları bileyerek geçimini sağlamaya çalışıyor.


Küçük yaşlarda çıraklık yaparak öğrendiği bileme işimi mesleğe çeviren ve bugün geçimini bu iş üzerinden sağlayan Kemal Yılmaz, Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle hareketli bir dönem yaşıyor. Tek geçim kaynağı olan bileme sayesinde kurbanlık bıçakları, satır, çakı ve baltaları bileyen Yılmaz, her Kurban Bayramı öncesi işlerinde bir hareketlenme olduğunu ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bıçak ve satırları bilemek ince bir sanattır. Kurban Bayramı öncesi de bir hareketlilik yaşıyoruz. İşimi zevk alarak yapıyorum. Bunu öğrenmek isteyen kardeşlerime bu sanatı öğretebilirim" diyerek gençlere de çağrıda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:46
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nilüfer’de su kesintisi
    1. Nilüfer’de su kesintisi
    2. İnönü’de açık hava sinemasına yoğun..
    3. Başkan Kavuş, mahalle ziyaretlerini..
    4. "Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir"
    5. Turizm merkezlerinde yoğunluk
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,..
    7. Süleyman Soylu: “Yol belgesi..
    8. Göçmenlerin umuda yolculukları yarım..
    9. İnegöl’de 90 kök kenevir ele geçirildi
    10. Milletvekili Mustafa Esgin’den ulaşım..
    11. Balıkesir’de el emekleri gece..
    12. Hindistan'da sivil toplum örgütünden..
    13. Gürcistan’dan gelen misafir..
    14. Adnan Ünverdi Basın Bayramı’nı kutladı
    15. Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür’den..
    16. En tehlikeli ülke orası! 6 ayda 17..
    17. Türkiye Petrolleri üst yönetimi..
    18. Sahte içkiye jandarma darbesi
    19. On Birinci Kalkınma Planı Resmi..
    20. JÖH ve PÖH ne zaman alım yapılacak?..
    21. Ayının parçaladığı şahıs toprağa verildi
    22. Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
    23. Avşar’ın Basın Bayramı mesajı
    24. KESK zam talebini açıkladı
    25. Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni..
    26. Ardahan’da kamyonet ile otomobil..
    27. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    28. Osmangazi’de çocuklar için yüzme vakti
    29. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora..
    30. Başkan Gürkan’ın Basın Bayramı mesajı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi