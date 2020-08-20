Biletix
Biletix’ten bilet nasıl alınır? Biletix bilet iadesi nasıl yapılır? Bilet satış sitesi Biletix ile ilgili merak edilenler haberimizde.
Biletix’ten nasıl bilet alınır?
Biletix.com adresine girin. Üye girişi yapın. Satın almak istediğiniz etkinliğin biletini arama kutucuğuna yazın. İlgili etkinliğe açtıktan sonar bilet almak istediğiniz kişi sayısını belirleyin. Ödeme bilgilerinizi ekleyerek biletinizi satın alın. Biletix’ten buy olla aldığınız biletiniz size mail olarak gönderilecektir. Etkinlik günü mailinize gelen Numara veya kare kod ile etkinliğe giriş yapabilirsiniz.
iPhone ve Adroid mobil uygulamaları ile Biletix uygulamasını indirebilrsiniz.
Biletix indirmek için tıklayın
Biletix bileti nasıl iptal edilir?
Biletix'te bilet iptal işlemi yapılmamaktadır.
Etkinlik günü nasıl bilet alınır mı?
Biletix’ten bulamadığınız bilet için gideceğiniz etkinliğin bilet satış noktası olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.