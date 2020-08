Bilemediğimiz belalar, felaketler her an kapımızı çalabilir

Hiçbir şey durduk yerde insanların başına bela, felaket gelmez. Hepsi bir sebebe dayanır. Örneğin depremler, sel felaketleri, salgın hastalıklar ve daha birçok görünen, görünmeyen belaların hepsi insanlığı uyarmak için yüce Allah tarafından bir ikaz mahiyetinde bütün insanların başına gönderilmiş olabilir. İşte bu corona virüs belası da insanların hatalarından dönüp bir an önce hakkı batılı birbirinden ayırabilmeleri için gönderilen bir bela, bir felaket olsa gerek.

Çünkü görüldüğü gibi insanların pek çoğu bu ahir zaman içinde iyice azdı, hal böyleyken dünya da birçok insan hâlâ pandemi dedikleri bu salgın hastalıklar ve ölümlerden hiç ibret almadan haktan, İslam’dan uzak kendi batıl dinleri üzerine yaşayan birçok Haçlı devlet ABD, Çin, Rusya, İsrail, Fransa gibi ülkeler maalesef hep yıllarca bıkmadan, usanmadan Müslüman kardeşlerimize bugüne kadar yapa geldikleri zulümler, işkenceler, gözyaşı, ölümler ve bu sebepten milyonlarca Müslümanları mülteci duruma düşmelerine sebep olan bu Haçlı zihniyetindeki devletler hâlâ İslam’dan uzak haya’dan edep’ten uzak yıllarca çirkinlikler içerisinde yaşamaları yüzünden belki de bu corona virüs belası başımıza gelmiş oldu.

İşte görüyorsunuz, dünya da pek çok insan hâlâ İslam’dan uzak bir büyük ahlak çöküşü içinde yaşamaya devam ediyorlar. Fakat, böyle ahlaktan, edepten uzak yaşayan bu insanlar maalesef dünyamızda giderek çoğalmakta. İşte görüyorsunuz, ABD gibi Avrupa gibi devletlerde yaşayan, birçok genç bayan, genç kız İslami tesettürden uzak açık saçık, dekolte bir kıyafet içinde kiminin göbekleri, kiminin omuzları açık, kiminde mini etek, kiminde dar pantolon, kiminde yırtık pırtık pantolon, diz kapakları açılmış, bacaklarını insanlara göstermiş oluyorlar.

İşte böyle çirkin ve çılgın bir yaşantı içinde hâlâ İslam’dan uzak, haya’dan, edep’ten uzak korkusuzca yaşayan bu insanların yüzünden, maalesef başımıza corona virüs mikrobu da gelebilir, gökten üstümüze taşlarda yağabilir. İşte görüyorsunuz bu corona virüs mikrobuyla dünyada gittikçe çoğalan ölümler, çöken ekonomiler, acaba nereye gider hiç de bilinmez.

Bakın, bütün dünyanın korktuğu bu corona virüs mikrobunu biz insanlar eğer görebilseydik belki de 1-2 gram bile gelmeyecek kadar küçücük bu mikrobun karşısında o, bildiğimiz koca koca devletler adeta eller yukarı deyip, birer birer teslim oldular.

İşte hal böyleyken, ABD başkanı Trump, İslam geldikten sonra artık İslam’dan başka bir din olmadığını kendisi de çok iyi bilmesine rağmen, hâlâ geçersiz olan İncil kitabını eline almış, bir kilisenin önünde halkını adeta ateşe, cehenneme çağırıyor gibi sallayıp durduğunu hep beraber TV’lerde üzülerek seyretmiştik. İşte buradan da anlaşılıyor ki, hâlâ Yahudi olarak, Hıristiyan olarak, kimisi de ateist olarak yaşayan bu dünyada milyarlarca insan var.

İşte bu durumda maalesef görüldüğü gibi bu corona virüs mikrobundan her gün binlerce ölen bu zavallı insanlar, eğer Müslüman olmadan son nefeslerinde imanlarını kurtaramadıysalar ölenlerin o kötü akıbeti için, önce dünyadaki bütün papazlar, Vatikancılar sonra dünyadaki bütün Müslümanlar hepsi büyük bir vebal altında kalmış olurlar .

Çünkü geçmişte Osmanlı devleti gibi maalesef bizde bir Müslüman devleti olarak İslamiyeti Haçlı devletlerine götürmeyi beceremedik. Şimdi ise bu corona virüs denen mikrop Müslüman olsun Müslüman olmasın, hiç acımadan her gün binlerce insanı ölümlerin pençesine götürebiliyor. Ve bu durumda bile Haçlı devletler veya Haçsız devletler Müslüman ana, baba, çoluk çocuk demeden hâlâ öldürüp, yerinden yurdundan ettikleri müddetçe bu corona virüs denilen mikropun ikinci dalgası da üçüncü dalgası da başımıza her an gelebilir.

İşte bu yüzden, belki de daha bir ok bilemediğimiz belalar, felaketler her an kapımızı çalabilir. Bakın Hz. Muhammed (a.s) ile birlikte dünyaya İslam dini geldikten sonra artık İslam dininden başka bir din ve Kur’an’dan başka bir kitabın, artık geçersiz olduğunu, yine biz insanlara, Kur’an bildirmekte. İşte bu durumda, her şey apaçık ortada iken, hâlâ İslam dinine inanmayanların ve İslam’a düşmanlık edenlerin yüzünden, bu corona virüs denen bela, maalesef başımıza gelmiş oldu.

İşte Kur’an’ın bir ayetinde biz insanları şöyle uyarmakta.

“Eğer şükreder, iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin NİSA SURESİ 107”.

Selâm ve dualarımla.