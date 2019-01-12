Bilek güreşinde dünya ve Avrupa'nın zirvesinde





ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de babasının yönlendirmesiyle 2010 yılında bilek güreşine başlayan 22 yaşındaki milli sporcu Ümran Keser, 8 yılda 5 kez dünya, 3 defa da Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Ümran Keser, babasının ısrarıyla 2010 yılında İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünün bilek güreşi antrenörü Şener Arslan ile tanıştı.

Arslan ile düzenli antrenmanlar yapan Keser, 2011 yılında milli takıma seçilerek, Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı. İlk Avrupa Şampiyonası'na 2012 yılında Polonya'da katılan milli sporcu, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

2015 ve 2017 yıllarında da Avrupa şampiyonu olan Keser, ilk dünya şampiyonluğunu ise 2014 yılında Litvanya'da elde etti. Genç sporcu, 2015 ve 2016 yıllarında sol kolda, 2018 yılında da hem sol hem de sağ kolda dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ümran Keser, zirvedeki yerine koruyup yeni madalyalar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.





- Keser: "Ülkemiz adına en iyi başarıyı elde etmeyi hedefliyorum"





Ümran Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşine ilk başladığı günden bu yana severek devam ettiğini söyledi.

2011 yılından bu yana milli takımda yer bulduğunu dile getiren Keser, şöyle devam etti:

"İlk dünya şampiyonluğumu 2014'de elde ettiğimde çok zorlu rakiplerle karşılaştım. Daha sonra 2015, 2016 ve 2018'de dünya şampiyonluklarını kazandım. 2017 yılında finalde rakibime yenilince dünya ikincisi oldum. Spordaki 8 yılıma 5 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu sığdırdım. Önümüzdeki Türkiye şampiyonası martta düzenlenecek. Türkiye'de şampiyon olup, 13-20 Mayıs'ta Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda her zaman olduğu gibi ülkemiz adına en iyi başarıyı elde etmeyi hedefliyorum."

Antalya'da 2018 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda her iki kolda da şampiyonluk kazanan tek Türk sporcu olduğunu hatırlatan Keser, "Benim şampiyon bir bilek güreşi sporcusu olduğumu öğrenenler önce inanmıyor. 'Bileklerin ince.' diyenler bile oldu. Bilek güreşi güç sporu olduğundan kadınların yapması zor gibi görünüyor. Ancak kadın ve erkek sporcular arasında fark yok. Kadınların da rahatlıkla yapabileceği bir spor dalı." ifadelerini kullandı.

Spora başladığı ilk zamanlarda babası ve ağabeyinin bilek güreşi yapmak istediğini dile getiren Keser, "Şimdi ne babam ne de ağabeyim benimle bilek güreşinde karşılaşmak istiyor. Zaten bu spora başlamadan ağabeyimin bileğini büküyordum. Spora başladıktan bir yıl sonra babamı da yenmeye başladım. O yüzden evde benimle bilek güreşi yapan kalmadı. Okulda da bilek güreşi masası var. Sınıf arkadaşlarım ilk dönemlerde bilek güreşi yapmak için sıraya geçiyordu. Şimdi onlar da benimle karşılaşmak istemiyor." diye konuştu.

Antrenör Şener Arslan ise sporcunun zeki olmasının önemine değinerek, "Ümran bilek güreşine ilk başladığı gün, şampiyon olacağını babasına söylemiştim. Ümran'ın dünya ve Avrupa şampiyonlukları var ancak zirvede kalmak çok önemli. Zirveye yavaş yavaş çıktı. Burada çalışarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



