Bileğine güvenen babalar kıyasıya yarıştı Diyarbakır’da Babalar Günü’ne özel Ceylan Karavil Park AVM’de tavla turnuvası gerçekleşti.

Diyarbakır’da Babalar Günü’ne özel Ceylan Karavil Park AVM’de tavla turnuvası gerçekleşti. Bileğine güvenen babalar kıyasıya yarışarak ödüllerin sahibi oldu.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de Babalar Günü’ne özel tavla turnuvası gerçekleştirdi. 26 babanın katıldığı tavla yarışması kıyasıya geçti. Büyük ilgi gören yarışmada 1. İbrahim Uysal, 2. Erkan Aydın ve 3. Şiyar Ergat galip geldi. Dereceye giren babalara ödülleri verildi.

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