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Bilecik'teki Kayı Anıtı'nı ışıklandıran kabloları kestiler!

Bilecik çevre yolu üzerinde bulunan Söğüt kavşağındaki Kayı Anıtı'nı ışıklandıran tüm kablolar kesilerek tahrip edildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
Bilecik'teki Kayı Anıtı'nı ışıklandıran kabloları kestiler!

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesine; Bilecik-İstanbul, Bilecik - Eskişehir karayolu üzerinde gidilen Söğüt kavşağında devasa bir Kayı Aşireti'nin amblemi olan iki ok bir yay şeklinde bir anıt yapıldı. Bir süre önce yapılan anıtı aydınlan ışıklandırma kabloları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek tahrip edildi. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Eskişehir İstanbul yolu, Söğüt kavşağı üzerinde bulunan Kayı Anıtı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunulduğu belirtildi. Saldırganların anıta ait elektrik kablolarını tahrip etmiş. Anıta verilen tahribatın giderilmesi için çalışmaların başlattık ve soruşturma başlatılması için gerekli adımları attık" dedi.

Kayı Anıtı'nın kaldırıldığına ilişkin söylemlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, Şahin, "Kayı Anıtı’nın aydınlatmasının benim talimatıyla kapatıldığı yönündeki sözler asılsız ve kötü niyetli yalanlardan ibarettir" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
  1. İstanbul
  2. Bilecik
  3. Söğüt ilçesi
  4. kayı anıtı
  5. Kayı Aşireti
  6. Bilecik - Eskişehir karayolu

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