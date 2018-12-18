Bilecik'teki bıçaklı kavga

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, bıçaklı kavgada iki kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Faward M. (24), Mostafa E. (21) ve Kasım H'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mostafa E. ve Kasım H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Faward M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanmıştı. Daha sonra kaçan tarafların Dedeoğlu Caddesi'nde yeniden kavga etmesi sonucu bir kişi daha yaralanmıştı. Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.





