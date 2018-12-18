THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bilecik'teki bıçaklı kavga

İki kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

18 Aralık 2018 Salı 10:13
Bilecik'teki bıçaklı kavga

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, bıçaklı kavgada iki kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Faward M. (24), Mostafa E. (21) ve Kasım H'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mostafa E. ve Kasım H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Faward M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanmıştı. Daha sonra kaçan tarafların Dedeoğlu Caddesi'nde yeniden kavga etmesi sonucu bir kişi daha yaralanmıştı. Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:13
  1. Bilecik
  2. Bilecik'teki bıçaklı kavga
  3. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri 24 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri 24 Filistinliyi..
    2. Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz..
    3. FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift..
    4. Eski CHP'liye FETÖ soruşturması!..
    5. "Beşir'in Şam ziyaretinin hedefi Arap..
    6. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    7. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    8. Rusya, Kırım Yarımadasına konuşlanıyor
    9. Galatasaray HDİ Sigorta Rusya yolcusu
    10. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    11. Enerjide 2018 böyle geçti (1)
    12. Enerjide 2018 böyle geçti (2)
    13. Ekonomide 2018 böyle geçti (3)
    14. Ekonomide 2018 böyle geçti (2)
    15. Ekonomide 2018 böyle geçti (1)
    16. Mevlana Celalettin Rumi sözleri
    17. Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı..
    18. Medipol Sağlık Grubu "Altın Marka"da..
    19. Şiddete uğrayan papağan koruma altında
    20. EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek