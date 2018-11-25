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Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

25 Kasım 2018 Pazar 21:29
Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Rıdvan Yeni idaresindeki 26 AD 738 plakalı kamyonet, Pazaryeri-Bilecik kara yolu Ahmetler köyü kavşağında, İsmet Kurt'un kullandığı 11 EL 171 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktörün römorkuna, Talha Gümüşsoy yönetimindeki 26 UC 407 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Talha Gümüşsoy, Selma Balkız, Rıdvan Yeni, Kadri Gürol ve İsmet Kurt, Pazaryeri Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 21:29
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