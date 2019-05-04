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Bilecik’te "Yüz Yüze" projesinin kapanış programı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim, Bilişim Sistemleri Kulübünün yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Yüz Yüze" projesinin sertifika ve kapanış töreni yapıldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:01
Bilecik’te "Yüz Yüze" projesinin kapanış programı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim, Bilişim Sistemleri Kulübünün yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Yüz Yüze" projesinin sertifika ve kapanış töreni yapıldı.


Bilecik Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklığında gerçekleştirilen “Yüz Yüze’’ projesi kapsamında 40 özel gereksinimli çocuk hizmet aldı.


Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Raif Zileli’nin koordinatörlüğünde üniversite öğrencilerinin katkısı ve gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projesi olan Yüz Yüze projesinde kentte yaşayan özel gereksinimli öğrencilerin su içi egzersizlerle bilişsel, duyuşsal ve motorik özelliklerinin geliştirilerek üniversite öğrencileriyle birlikte sosyal hayata aktif katılımları sağlandı.


Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen programa Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, proje paydaşlarının temsilcileri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.


Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, projenin toplumsal yaşantı ile özel gereksinimli çocuklarının aile yaşantısına sağladığı katkıdan söz ederek, projede emeği olan herkese teşekkür etti.


Belediye Başkanı Semih Şahin ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim, Bilişim Sistemleri Kulübünün yürütücülüğünde; Bilecik Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklığındaki “Yüz Yüze’’ adlı projenin kapanış törenine katılarak, sevgili çocuklarımız ve değerli aile üyeleriyle bir araya geldik. Özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik olarak gönüllülük esasına dayalı verilen eğitimler ve hizmetlerde emeği geçen bütün paydaşlara ve projenin gönüllü öğrencilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu tür anlamlı ve yararlı programlarının devam etmesini diliyor, Bilecik Belediyesi olarak bu tür projelerin her zaman yanında yer alacağımızı ifade ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Raif Zileli katılımcılara teşekkür ederek, “Proje kapsamında verilen eğitimlerden yararlanan 40 öğrenci hekim kontrolünde birebir egzersiz planları çıkartılarak, fizyoterapist eşliğinde alanında uzmanlaşmış yüzme antrenörleriyle birlikte cankurtaran ve sosyal çalışmacı nezaretinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı yüzme havuzunda su içi egzersizler yaptı. Özel gereksinimli öğrencilerin okul çıkış saatinde okuldan servis ile alınması, havuza getirilmeleri ve evlerine servis ile götürülmesi proje kapsamında gerçekleştirildi. Ben bu anlamda bizlere katkılarını sağlayan bütün paydaşlarımızın temsilcileri ile öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından "Yüz Yüze" projesinde eğitim alan çocuklar ile gönüllü eğitmenlik yapan üniversite öğrencilerine Belediye Başkanı Semih Şahin, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve diğer protokol üyeleri tarafından sertifika ve teşekkür belgeleri verildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:01
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