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Bilecik’te yükümlüler yaz tatilinde okulları boyuyor

Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü denetimindeki mahkumlar, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Albay İbrahim Çolak İlkokulu’nun boya, tadilat ve çevre temizliği işlerini yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 12:03
Bilecik’te yükümlüler yaz tatilinde okulları boyuyor

Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü denetimindeki mahkumlar, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Albay İbrahim Çolak İlkokulu’nun boya, tadilat ve çevre temizliği işlerini yaptı.


Proje kapsamında, Bozüyük’te Albay İbrahim Çolak İlkokulunun boya tadilat ve temizlik işleri, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamu hizmetini gerçekleştiren yükümlüler tarafından yapıldı. Çalışmalara Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de katıldı.


Öte yandan, okul boya badana ve temizlik işleri kapsamında il merkezinde 3 okul, Bozüyük ilçesinde 2 okul, olmak üzere toplam 5 okulun yaz tatili süresince boya tadilat ve bakımları yapılarak, eğitim-öğrenim sezonuna hazır hale getirileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:03
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