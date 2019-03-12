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Bilecik’te yüksek hızlı tren saatleri değişiyor

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 13 Mart günü yüksek hızlı tren (YHT) saatlerinin değişeceğini belirterek, "İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul seferlerinde Bilecik duracak trenlerde 2’şer tren arttırıldı" dedi.

12 Mart 2019 Salı 18:23
Bilecik’te yüksek hızlı tren saatleri değişiyor

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 13 Mart günü yüksek hızlı tren (YHT) saatlerinin değişeceğini belirterek, "İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul seferlerinde Bilecik duracak trenlerde 2’şer tren arttırıldı" dedi.


Yağcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecikli vatandaşların YHT seferlerinde bir azlık olduğu yönünde kendilerine bir talep geldiğini ifade etti. Bu talepler sonrası TCDD Genel Müdürlüğüne vekaleten Ali İhsan Uygun’un atanmasıyla bir kendisine bir hayırlı olsun ziyareti yaptığını anlatan Yağcı, "Şimdi hemşehrilerimiz biliyorsunuz hızlı tren var. Hızlı tren seferlerinin az olduğundan özellikle sabah gelmek isteyenlerin gerekli seferlerin konulmadığını geç kaldıklarını ifade ediyorlar. Bilecik’te biz hızlı tren geçiyor ama genelde el sallıyoruz. Hızlı trenin Bilecik’te daha fazla durmasını istiyoruz. Özellikle sabah ve Ankara’dan dönüşlerde sabah seferlerimizde sıkıntılar var dedik. Yarından itibaren inşallah hızlı tren seferlerinde 2’şer tren arttırıldı. Şu anda sabah 09.00’da İstanbul’dan gelen de Bilecik’te olacak şekilde bir sefer bu anlamda konuldu. Ankara’dan da aynı şekilde 8-9 arası seferler konuldu. İlave seferler yeni saat düzenlemeleri hemşehrilerimizin bizden istediği doğrultusunda saat düzenlemeleri yapıldı. İnşallah trenle yolculuk yapacak hem öğrenci kardeşlerimize hem hemşehrilerimize bu müjdeyi de vermek istiyorum. Yarından itibaren sefer sayısı arttırıldı. Saatler de hemşehrilerimizin şikayeti doğrultusunda düzeltildi. Buradan da yeni genel müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan düzenleme sonrası 13 Mart’tan itibaren geçerli olacak Yüksek Hızlı Tren saatlerini Ankara-İstanbul arasında 08.09, 12.19, 15.59, 19.49 saatlerinde Bilecik istasyonunda olurken, İstanbul-Ankara arasında seferlerini sürdüren Yüksek Hızlı Tren ise; 09.18, 13.01, 16.01, 18.00, 20.02 saatleri Bilecik’te olacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:23
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