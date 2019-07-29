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Bilecik’te yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı; 1’i ağır 17 yaralı

Bilecik’te seyir halindeki bir yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 17 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
Bilecik’te yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı; 1’i ağır 17 yaralı

Bilecik’te seyir halindeki bir yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 17 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; 23 yolcusu ile Bilecik’ten Sakarya istikametine seyir halinde bulunan 45 FA 373 plakalı otobüsün şoförü Ziya G. (60), Vezirhan beldesine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, yolun sağındaki su kanalına girip çıktıktan sonra yolun dışında park halinde bulunan 15 PN 660 plakalı çekiciye bağlı 07 GN 313 plakalı yarı römorkun arka kısmına çarptı. Kazada Abdil Yılmaz, Mehmet Özyürek, Emine Türkmen, Şeref Kılınçlı, Özgür Topal, Nevzat Türkmen, Adem Erçin, Emine Gekli, Mesut Yıldız, Songül Küçükbaş, Serkan Özel, Didem Zehra Kaya, Elif Kaya, Deniz Zeynep Kaya, Emine Güleç, Coşkun Güleç ve Melek Şimşek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile Bilecik ve ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Özyürek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Otobüsün Konya’dan İstanbul’a gittiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
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