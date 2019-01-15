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Bilecik'te yoğun kar yağışı

Bilecik-Yenişehir kara yolunda araçlar, tedbir amaçlı 2 saat bekletildi

15 Ocak 2019 Salı 18:44
Bilecik'te yoğun kar yağışı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te devam eden yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle Bilecik-Yenişehir kara yolunda çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekerken, bazılarının da kontrolden çıkarak kaydığı görüldü.

Yenişehir Kavşağı çıkışında bekleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası kazalara karşı araçları, ulaşımın seyri normale dönene kadar bekletti.

Bazı öğrenci servislerinin şoförleri, AA muhabirine, yoğun kar nedeniyle yolda kaldıklarını, taşımalı eğitim kapsamında Beyce, Sarmaşık, İlyasça ve Cumalı köylerinden öğrencileri evlerine götürdüklerini anlattı.

Kavaklı köyünde oturan lise öğrencisi Habibe Aydın da 30 kilometre yol gideceklerini ve yağış nedeniyle beklediklerini aktardı.

İlyasça köyünde oturan ortaokul öğrencisi Ramazan Köse ise 2 saati aşkın süredir minibüste beklediğini ve daha ailesine haber bile veremediğini ifade etti.

- Çalışmaların ardından yol kontrollü açıldı

Jandarma ve özel idare ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından öğrenci servisleri, kamyonlar, tır ve küçük araçlara kontrollü olarak geçiş izni verildi.

Öte yandan, Bilecik merkez, Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt, Gölpazarı ve İnhisar ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolunda yağış nedeniyle aksamaların yaşandığı öğrenildi.

İl Özel İdaresine bağlı 50 kişilik ekip, 8 greyder ve 5 kar küreme aracı ile sorun olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve trafik ekipleri de yağış nedeniyle zaman zaman kapanan Bozüyük-Eskişehir, Bozüyük-Kütahya ve Bozüyük-Bursa kara yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:44
  1. Bilecik
  2. kar yğışı
  3. taşımalı sistem

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