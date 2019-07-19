Bilecik’te yaz etkinlikleri devam ediyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri devam ediyor.

Hamidiye Camii Kur’an Kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilirken etkinliğe katılan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, bu tip çalışmaların çocuklardan fazlasıyla ilgi gördüğünü ve verimli geçtiğini ifade etti. Yıldız, “Yaz etkinlikleri kapsamında Hamidiye Camii Kur’an Kursu öğrencilerimizle dolu dolu eğlenceli saatler geçirdik. Onlara Gençlik Merkezi tanıtımımızı yaparak bu tür etkinliklere katılmalarını istedik. Çocuklarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.