Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri başladı.

Etkinlik ilk olarak Bilecik Dursun Fakıh Camii’nde gerçekleştirilirken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, yapılan yaz etkinliklerinin çocuklara verimli olacağını kaydetti. Yıldız, “Yaz etkinlikleri kapsamında Dursun Fakıh Camiinde gençlerimizle buluştuk. Birbirinden farklı oyunlarla gençlerimizi eğlendirdik. Gençlik Merkezimizi tanıtıp, gençlerimizi gençlik merkezimize davet ettik. Herkesi tüm etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

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