Bilecik’te yaşayan Rumeli Türkleri Başkan Can’ı bağrına bastı.

Bilecik’te faaliyet gösteren Rumeli Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini üyeleri seçim çalışmaları kapsamında kendilerini ziyarete gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı adeta bağrına basarak, yoğun bir katılımla karşıladılar. Bu karşılama sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, "Rumeli Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek kardeşlerimizle hoş sohbette bulunduk. Bizden talep ve görüşleri olup olmadığını sorduk. Her gün şehrimizin ayrı bir noktasında ayrı bir derneğinde ayrı bir sivil toplum kuruluşunda insanlarımızla bir araya gelmeye ve onları dinlemeye devam ediyoruz. Bu vesileyle bizi ağırlayan Rumeli Türkleri Derneği üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.