0553 313 94 23

Bilecik’te yaşayan Rumeli Türkleri, Başkan Can’ı bağrına bastı

Bilecik’te yaşayan Rumeli Türkleri Başkan Can’ı bağrına bastı.

26 Mart 2019 Salı 12:12
Bilecik’te yaşayan Rumeli Türkleri, Başkan Can’ı bağrına bastı

Bilecik’te yaşayan Rumeli Türkleri Başkan Can’ı bağrına bastı.


Bilecik’te faaliyet gösteren Rumeli Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini üyeleri seçim çalışmaları kapsamında kendilerini ziyarete gelen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı adeta bağrına basarak, yoğun bir katılımla karşıladılar. Bu karşılama sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, "Rumeli Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek kardeşlerimizle hoş sohbette bulunduk. Bizden talep ve görüşleri olup olmadığını sorduk. Her gün şehrimizin ayrı bir noktasında ayrı bir derneğinde ayrı bir sivil toplum kuruluşunda insanlarımızla bir araya gelmeye ve onları dinlemeye devam ediyoruz. Bu vesileyle bizi ağırlayan Rumeli Türkleri Derneği üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miniklerin, ailelerini Trafik polisine şikayetleri güldürdü
    1. Miniklerin, ailelerini Trafik polisine..
    2. Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri,..
    3. Dağ ilçeleri Aktaş’ı bağrına bastı
    4. Aksaray-Adana karayolunun 6...
    5. Karatepeliler Cumhur İttifakı adayı..
    6. Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı..
    7. ÖSYM tarih verdi | YDS sonuçları ne..
    8. "Bu teneffüs" çocukların hayallerini..
    9. Midyat’ta yağmur nedeni ile ev ve iş..
    10. "Batman'da sosyal yardımlarda 50 bini..
    11. Terör Devleti iyice azıttı! Siyonist..
    12. 13 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız..
    13. Tanzim satışı yapan marketler hangiler..
    14. İstihdamda "Trakya havası" esti
    15. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    16. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    17. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    18. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    19. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    20. Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı
    21. Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya..
    22. Kereviz deyip geçmeyin! İşte, sağlıklı..
    23. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    24. Burhaniyeli yönetmen Çelikbaş, Kazdağı..
    25. Vanlılar Cumhurbaşkanını bekliyor
    26. Özel halk otobüsü işletmecilerine..
    27. Aşırı terleme nasıl geçer? Aşırı..
    28. Almanya'da alarm verildi! Bomba..
    29. Burhaniye engelleri aşıyor
    30. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!