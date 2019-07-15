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Bilecik’te yaşayan gaziler bir araya geldi

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ dolaysıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yemekte Bilecik’te yaşayan gaziler bir araya geldi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:58
Bilecik’te yaşayan gaziler bir araya geldi

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ dolaysıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yemekte Bilecik’te yaşayan gaziler bir araya geldi.


Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen yemekte, memleketine ve kendi insanına kurşun sıkabilecek kadar ihanetin içerisine girmiş olanlarla gerek güvenlik güçlerinin gerekse vatanperver insanların canları pahasına büyük mücadele vererek tehlikenin savuşturulduğunu ifade etti. Yüzyıllardır Türk milletiyle uğraşan ve güçlenerek etki alanının genişlemesinden çekinen ve rahatsız olanların nifakıyla ortaya çıkan kalkışmanın Cumhurbaşkanının net duruşuyla ve mesajlarıyla bertaraf edildiğini belirten Vali Şentürk, “Büyük bir bilinçle, 251 şehit ve binlerce gaziyle beraber mücadele vererek tehlikeyi bertaraf ettik. Bu gösteriyor ki, bundan sonra da tehlikeler olacak. Bir araya gelmemizin amacı da bu ruhumuzu ve farkındalığımızı daima diri tutma arzusudur. Gazilerimizin toplum içerisinde olması ve yolda dolaşması bile önemli. Gençlerimizin sizleri görmesi ve vatan için yaptıklarınıza şahit olmalarıyla bilinçlenmeleri son derece önemlidir. Bizlerde bugün birliğimizi ve dirliğimizi koruyarak yaşamalıyız. Gidecek başka bir vatanımız olmadığına göre, 82 milyon insanımızla vatanın birliği, devletin bütünlüğü söz konusu olduğunda kuvvetli bağlarla birbirimize sarılmak durumundayız. Bunu hep beraber sağlayacağız. Bu nedenle farklılıklarda değil ortak noktalarda kucaklaşacağız” ifadelerine yer verdi.


Milletvekili Selim Yağcı ise, 15 Temmuz’da imtihanı başarıyla verdiklerini ve yüzyıllar boyunca da bu emaneti gelecek nesillere emin şekilde taşıyacağını söyledi.


Yemeğe, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Vali Yardımcıları Burhan Terzioğlu ve Rahmi Köse ile gaziler katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:58
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