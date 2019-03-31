Bilecik’te Vali Şentürk ve Milletvekili Yağcı oylarını kullandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidip oylarını kullandılar.

Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki 1001 numaralı sandıkta oy kullandı.Şentürk, seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, ’’İlimizde seçim öncesi her türlü güvenlik tedbirlerini aldık. Seçimlerin huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla tedbirler alındı. Saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı ve herhangi bir sıkıntı olmaksızın devam ediyor. Vatandaşlarımız, özgür iradesini sandıklara yansıtacak. Demokrasinin gereği, seçimden sonrası kucaklaşarak, el birliği içersin de ilimizi daha iyi bir noktaya getirmek üzere seçilecek arkadaşlarımızla hizmetleri götüreceğiz.’’

"Torunu ile oy kullanmaya girdi"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’da eşi ve torunu ile birlikte oy kullanmaya geldi. Yağcı, Şehit Kaymakam Fatih Safitürk Ortaokulunda, 1011 nolu sandıkta oyunu kullanırken, torunu Mihrimah oy kullanacağı paravana girdi. Eşit Fatma Yağcı ile birlikte oy kullanan Milletvekili Yağcı, "31 Mart artık 2023 Türkiye’sine giderken ülkemizdeki yerel yönetimlere hizmetlerini sunacak kadroları belirleyeceğiz. Öncelikle seçimlerin tabi ki önce şehrimize ülkemize ve tüm insanlara hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Bizler artık Bilecik adına söylenecek sözler söylendi. Karar ve söz milletimizin. Milletimizin vereceği karar her zaman söylüyoruz başımızın üstünde" dedi.

"Ben milletimizi bu ilgisi alakası dolayısıyla da tebrik ediyorum, kutluyorum"

Yağcı, seçimlere katılım yüksel olduğunu belirterek, "Milletimizin zaten demokrasi inancı son derece fazla. Bu inanç oldukça bu katılımlar oldukça zaten başka bir şeye de gerek yok. Milletimizin her zaman söylüyoruz sağduyusu veraseti ve basireti her şeyin üzerinde. Onların terazisi çok güçlü ve o teraziden de en uygun sonucun çıkacağına inanıyorum. Bu katılımlar demokrasimiz adına, geleceğimiz adına. Bizlere büyük ümit veriyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı oyunu kullandı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ise; Edebali Ortaokulda 1106 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sabahın ilk saatlerinde sandığa gelen Karabıyık, seçiminin hayırlara vesile getirmesini diledi.