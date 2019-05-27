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Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde uyuşturucu sattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 2 operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu ve senetler ele geçirildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:15
Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tefecilik ve uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine düzenlenen baskınlarda K.A., İ.Y., Ç.B., S.K., E.S. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 279 tabanca fişeği, 3 tabanca fişeği, 21 çeşitli ebatlarda av tüfeği fişeği, 7 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gram kubar esrar, 2 not defteri, 1 ajanda, 1 tapu, 8 dekont ve 2 senet ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:15
  1. Bilecik
  2. Bozüyük ilçesi
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. tefeci operasyonu
  5. gözaltılar var

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