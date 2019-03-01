Bilecik’te uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis cezası Bilecik’in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılında Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaneli Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattına gelen bir ihbar üzerine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri küçük sanayi sitesinde atıl vaziyette olan bir araç içerisinde satışa ve içime hazır vaziyette 100 gram bonzai ele geçirmişti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri atıl vaziyette bulunan araç içerisinde yaptıkları incelemede aracın T.Ç. isimi şahsa ait olabileceğini değerlendirdi. T.Ç. yakalanarak ifadesi alınmak üzere Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık T.Ç. ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen T.Ç.’ye mahkeme heyeti ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

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