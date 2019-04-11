Bilecik’te ’’Türk Sanat Müziği’’ konseri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi organizasyonunda ’’Türk Sanat Müziği’’ konseri düzelendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Türk müziği topluluğunca Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tuncay Dağlı’nın şefliğinde gerçekleşen konser, ’’İstiklal ve Çanakkale Marşı’nı” ezbere okuma yarışmasında birinci olan öğrencilerin İstiklal Marşı’nı ve Çanakkale Marşı’nı okumasıyla başladı. Konsere, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile sanatseverler katıldı. Türk Müzik Topluluğu ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜMÖR) işbirliğinde Şeyh Edebali Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi ve Anadolu Üniversitesinde görev yapan öğretim görevlilerinin de yer aldığı konserde, yabancı öğrencilerin Türkçe olarak eserleri seslendirmesi izleyicilerden alkış aldı.Konserde; Şeyh Edebali Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan; Tanzanya, Sudan, Kango, Ruanda, Kongo, Çad, Kerkük, Yemen, Etiyopya, Kamerun, Tunus, Benin, Uganda ve Kenya gibi ülkelerden gelen öğrenciler ve öğretim görevlileriyle birlikte Anadolu’nun farklı yörelerinden eserleri seslendirdi.