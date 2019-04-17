Bilecik’te Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Bilecik’te Turizm Haftası kutlamaları, Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak, turizmin insanların yeni yerler görme, keşfetme ve dinlenme ihtiyacından doğmuş, tarihinin de insanlık kadar eski bir sektör olduğunu belirtti. Kocabıçak, “Tarihi çok eski de olsa dünya turizminin esas gelişimi son 50 yıllık zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiştir. ‘Bacasız Sanayi’ denerek tüm ülkelerin dört elle sarıldıkları bu sektör, gerek günümüzde ve gerekse gelecekte tüm ülkelerin en önemli gelir ve istihdam kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Yedi bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemiz bir açık hava müzesi niteliğiyle deniz kum güneş üçlemesine ek olarak tarih kültür ve inanç turizminin merkezi olmaya en güçlü adaydır. Dört mevsimin bir arada yaşanabildiği tek yer olan Anadolu aynı zamanda eşsiz güzellikteki yaylalarıyla yayla turizminin el değmemiş doğasıyla da eko turizmin merkezi olacaktır. Zira ülkemizin henüz pazara yeterince çıkarılamamış ve yıpranmamış çok zengin doğal ve kültürel değerleri bulunmaktadır” dedi.

“Ülkemizin 2019 yılı hedefi 50 milyon turist ve 40 milyar dolar gelir elde etmektedir”

Kocabıçak konuşmasının devamında ülkenin 2019 yılındaki hedefinin 50 milyon turist ve 40 milyar dolar gelir elde etmek olduğuna değinerek,“Doğal güzelliklerimize, tarihi ve arkeolojik değerlerimize de olarak mükemmel tesislerimiz ve yetişmiş turizm personelimiz de mevcuttur. İnsanımızın konukseverliğini ve güler yüzlülüğünü de buna ekleyecek olursak, önümüzdeki yıllarda Türk turizmindeki ivmenin daha da artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Nitekim 2011 yılında 11 milyon turist ve 10 milyar dolar gelir elde eden ülkemiz, 2011 yılında 36 milyon turist ve 23 milyar dolar gelir, 20118 yılında ise 45 milyon 500 bin turist ve 29 milyar 512 milyon dolar gelir elde etmiştir. 2019 yılı hedefi ise 50 milyon turist ve 40 milyar dolar gelir elde etmektedir. İlimiz tarihi ve doğal güzellikler açısından oldukça zengindir. Kuruluşa ve kurtuluşa beşiklik yapmış milletin makus talihinin yenildiği bu toprakların turizmden hak ettiği payı alabilmesi için 2005 yılında başlatılan tarihi mirasımızın korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“İlimiz turistlere en iyi şekilde tanıtılmış ve tanıtılmaya devam edecektir”

Bilecik’in turistlere en iyi şekilde tanıtıldığını ve daha tanıtılmaya devam edeceğini belirten Kocabıçak, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde bulunan mülkiyeti veya kullanımı çeşitli kurum ve kuruluşlara ait Şeyh Edebali Türbesi, Ertuğrulgazi Türbesi, Rüşdiye Mektebi, Hamidiye İdadisi, Bilecik Müzesi, Albay Çolak İbrahim Köşkü vb. birçok tarihi eserimizin restorasyonu bakanlığımızın ve ilgili kurum kuruluşların katkılarıyla yaptırılarak turizme kazandırılmıştır. Bilecik merkez ve Osmaneli, Pazaryeri, Gölpazarı ilçelerimizde bulunan şahıslara ait 200’ü aşkın tescilli evden 60’ının projesi ve 30’unun restorasyonu bakanlığımızın katkılarıyla tamamlanmış olup, şahıslara ait tescilli evlere proje ve onarım yardımı her yıl artarak devam etmektedir. Bunların yanında tarihi bir misyon taşıyan ilimizin tarihi turistik ve doğal güzellikleri Yenipazar Harmankaya Kanyonu Kınık Çömlekçilik el sanatları, yöresel ürünleri ve yaylaları ve göletlerinin yer aldığı broşür, gezi rehberi turistik harita gibi Türkçe- İngilizce yayınlarımızla gerek ilimize gelen ziyaretçilere, gerekse katılmış olduğumuz fuarlarda standımıza uğrayan ziyaretçilere en iyi şekilde tanıtılmıştır ve tanıtılmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Bilecik yöresel geleneksel kıyafetleri defilesi, meyve süsleme ve kokteyl hazırlama gösterisi, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.