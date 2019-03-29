Bilecik’te “TUBİTAK ARDEB Destek Programları Etkinliği" düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğü tarafından “TUBİTAK ARDEB Destek Programları Etkinliği” düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Bilgiyi üreten, teknolojiye çeviren kurumlar da üniversitelerimizdir”

Programın açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bilgiyi üreten teknolojiye çeviren kurumların üniversiteler olduğunu belirtti. Taş, "Bilgiyi üreten, teknolojiye çeviren kurumlar üniversitelerimizdir. Öncelikle Bilecik ve bölgemiz olmak üzere dünya çapında araştırmalar yapan, projeler gerçekleştiren bir üniversite olmak en büyük hedeflerimiz. Bu kararlılığımızı göstermek için de TUBİTAK ARDEB Başuzmanı Dr. Emine İnci Akşahin’i Bilecik’e davet ettik. TUBİTAK projeleri Türkiye’deki en prestijli projelerdir. TUBİTAK yaptığımız projelere değer katan bir kurumdur. İnşallah siz değerli hocalarımızdan da bundan sonraki süreçte çok sayıda proje beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bugün burada bulunan tüm katılımcılar bu etkinlik sayesinde kendi aralarında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklar. TUBİTAK ARDEB destek programları hakkında genel bilgiler, programlarda yapılan değişiklikler gerçekleştirdiğiniz TUBİTAK ARDEB proje başvurularınız hakkında aklınıza takılan sorulara cevap bulma fırsatı yakalamış olacaksınız. Bu etkinliğin üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ardından konuşma yapan TUBİTAK ARDEB Başuzmanı Dr. Emine İnci Akşahin ise, "Öncelikle gençleri burada çok fazla gördüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hepiniz akademisyen olma yolunda ilerleyen arkadaşlarımızsınız. Matematik Fizik Araştırma Destek Grubunda çalışıyorum 2011 yılından beri. Esas mesleğim kimya mühendisliği. Bugünkü konuşmamızda öncelikle ARDEB programlarında bir takım değişiklikler yenilikler yapıldı onlardan bahsetmek istiyorum. Hem sizin üniversiteniz hem TÜBİTAK’ın destek programları hakkında hazırlanan bir takım istatistikler var, programlar hakkında bilgiler var, ne gibi yenilikler yaptık bunları slayt eşliğinde bahsedeceğim sizlere. Programı da soru cevap şeklinde bitireceğiz. Çünkü bu yenilikler sizlerin hep görüşleriniz, katılımlarınız doğrultusunda yapılan yeniliklerdir. Bunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Program slayt eşliğinde devam ederken soru cevapla son buldu.