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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 05:24
Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Okan T. idaresindeki 67 ZZ 702 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Beşevler köyü yakınlarında İdris B. yönetimindeki 11 SD 106 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Okan T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Onur Can G. ve Fadime S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Fadime S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 05:24
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