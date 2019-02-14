Bilecik’te trafik kazası; 2 yaralı Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Vezirhan beldesinden Gölpazarı ilçesine seyir halinde bulunan Mustafa Kaya (58) yönetimindeki 11 SE 374 plakalı jeep, Dikenliboğaz mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan kayalık ve toprak birikintisine çarparak dururken, kaza da sürücü ve araç içinde bulunan Resmiye Kaya (58) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğunu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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