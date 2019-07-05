Bilecik’te trafik kazası 1’i ağır 3 yaralı Bilecik’te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik’te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Eskişehir istikametine seyir halindeki Selim Altun (48) idaresindeki 43 BG 172 plakalı otomobil, Şelale rampaları Ahmetpınar köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Selim Altun ve araç içinde yolcu olarak bulunan Şükrü Demiroğlu, Şükriye Demiroğlu ve Emel Altun yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Şükrü Demiroğlu hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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