0553 313 94 23

Bilecik’te trafik kazası, 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
Bilecik’te trafik kazası, 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Küçük Sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan Ayhan Emre yönetimindeki 54 RH 232 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Ali Mancar yönetimindeki 11 AB 949 plakalı motosiklet İl Özel İdaresi Kavşağı’ndaki ışıklarda çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ali Mancar yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiraz diyeti ile fazlalıklarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
    1. Kiraz diyeti ile fazlalıklarınızdan..
    2. Şuhut Belediyesi çevre düzenleme..
    3. Instagram, Facebook ve WhatsApp'a..
    4. İzmir’de bulunamadı, tüm yurtta..
    5. Otostop çeken fenç kızın feci sonu
    6. Başkentte bisikletli polis dönemi
    7. TBMM Genel Kurulu
    8. Carola Rackete olayında önemli gelişme
    9. Bu ne küstahlık! Namaz ve başörtüsü..
    10. AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret
    11. Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının..
    12. Jandarmadan ‘kenevir’ operasyonu
    13. Meksika sınırındaki göçmen çocukların..
    14. Edirne'de 176 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Karabük'te iş kazası: 1 yaralı
    16. Sakarya'da cankurtaranlar iş başında
    17. "Sene Hep 2011" projesi
    18. Yaz Okulu'nda afet eğitimi
    19. Atakum’da yabancı dilde tabelalara..
    20. Serik’e yeni hayvan pazarı
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz