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Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

09 Haziran 2019 Pazar 19:11
Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde seyir halinde bulunan İbrahim Arslan yönetimindeki 11 BC 572 plaka otomobil ile Atatürk Bulvarı üzerinden Tepebaşı mevkine doğru seyir halinde bulunan Cemil İşler yönetimindeki 55 JF 200 hafifi ticari araç çarpıştı. Kazada 55 JF 200 aracın içinde yolcu olarak bulunan Gülsüm İşler (45) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yol trafiğe bir süre kapanırken, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale önü.


Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:11
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