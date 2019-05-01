Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:08
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Feridun Deniz (47) idaresindeki 34 L 6239 plakalı tır, Bozüyük-Bursa kara yolunun Aksu Tekke köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 AU 916 plakalı tıra arkasından çarptı.
Kazada sürücü Deniz olay yerinde yaşamını yitirdi.
Deniz'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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