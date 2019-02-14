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Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:00
Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Ahmet Ünsal 03 AZ 662 plakalı otomobil, Gülümbe pampalarında havanın yağışlı olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yolun sol tarafından bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Ahmet Ünsal Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:00
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