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Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 70’e yükseldi.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:51
Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 70’e yükseldi.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 10 adet artarak 69 bin 70 adet olarak açıklandı. Bilecik’teki 69 bin 70 taşıtın 33 bin 494 adedi otomobil, 11 bin 767 adedi kamyonet, 10 bin 924 adedi traktör, 7 bin 553 adedi motosiklet, 3 bin 184 adedi kamyon, bin 48 adedi minibüs, 832 adedi otobüs, 274 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik’te Haziran ayında bin 598 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 598taşıt içinde otomobil bin 150 adetile ilk sırada yer aldı.


Öte yandan Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 551 oldu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:51
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