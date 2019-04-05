Bilecik’te “Tohumlar minik ellerde canlanıyor” projesi Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ’’Tohumlar minik ellerde canlanıyor’’ projesi gerçekleştirildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ’’Tohumlar minik ellerde canlanıyor’’ projesi gerçekleştirildi.

Bilecik Bahçelievler Anaokulunda Vali Bilal Şentürk’ün eşi Münevver Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile Okul Müdürü Sevgi Uğurlu’nun katılımıyla ’’marul tohumu ektirme’’ etkinliği yapıldı.

Anaokulu öğrencilerinin şiir okumasıyla başlayan etkinlikte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelince tohum ve bitkiler tanıtıldı. Çocuklar tarafından ’’Suyun marulla buluşması’’ adlı oyun sergilendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, doğa bilincini kazandırmak amacıyla 250 çocuğa ’’tohum nedir? nasıl büyür? tohumun ihtiyaçları nelerdir? ’’ gibi soruları, çocuklara uygulamalı olarak anlattıklarını ifade etti.

Etkinlik, saksılara marul tohumu dikilmesinin ardından sona erdi.

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