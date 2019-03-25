Bilecik’te taksiler artık T plaka oldu

Bilecik’te hizmet veren taksiciler T plakalarına geçerken, takılan ilk plakaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’dan taksicilerle bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen kahvaltıda Belediye Başkanı Nihat Can, taksi esnafına şu ana kadar yapılan çalışmalar yanı sıra önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Bilecik’te artık taksici esnafının da T plakaya geçtiğini anlatan Başkan Can; "İlimizdeki T plakalı taksi esnafımızla kahvaltıda bir araya geldik. Başta ulaşım olmak üzere hemşehrilerimize yönelik gerçekleştireceğimiz projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bilecik’imizi 2023 hedeflerine ulaştıracak Vizyon projelerimizi açıklarken aynı zamanda projelerimiz arasında yer alan Tek Tip Taksi Durakları projemiz hakkında esnaf kardeşlerimize bilgiler verdik.İnşallah el birlik çalışmalarımızla şehrimiz daha da güzelleşecek, daha da modern bir görüntüye kavuşacak"ifadelerini kullandı

Taksi esnafından Başkan Can’a teşekkür

Gerçekleştirilen buluşmada taksi esnafı, Belediye Başkanı Nihat Can’a çalışmaları yanı sıra yeni dönemde vizyon projeler arasında yer alan Tek Tip Taksi Durakları dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.