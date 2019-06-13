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Bilecik’te spor merkezleri büyük ilgi görüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor merkezleri gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:10
Bilecik’te spor merkezleri büyük ilgi görüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor merkezleri gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, spor merkezlerinin bu yıl geçen yıldan fazla ilgi gördüğünü ifade etti. Yıldız, “İl Müdürlüğümüz tarafından her yıl geleneksel olarak 29 Haziran tarihinde başlatılan il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezlerimize kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Kurumumuz personelleri çocuklarımız ile okullarında bir araya gelerek il spor merkezlerinde açılacak olan branşların tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Yaz tatillerini faaliyetlerimize katılarak geçirecek olan çocuklarımızın heyecanları görülmeye değerdi. ‘Haydi Bilecik, Bu Yaz Spora Başlamalısın’ sloganı ile önümüzde yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini istediğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi il spor merkezlerimize ve engelliler il spor merkezlerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:10
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