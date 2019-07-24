Bilecik’te “Sosyal Çalışma Programı” düzenlendi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu sene ilk defa kamu kurumları bünyesinde uygulanan “Sosyal Çalışma Programı”nda yer alan öğrencilerle buluştu.

Vali Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, gençlerin geleceğin teminatı ve aynası olduklarını ifade ederek, geleceği bugünden görmek adına projenin hayata geçirildiğini söyledi.Programın, yüksek öğrenim gören öğrencilerin çalışma hayatına adapte olması, çalışma kültürünü edinmesi adına önemli olduğunu belirten Vali Şentürk, “Bizim için önemli olan yarınımız. Yarınlarımız için bugünlerimiz daha iyi olmalıdır. Bu proje, öncelikle kendinizi ve kamuyu tanımak adına sizlere fırsatlar sunacak. Bilecik’te toplam 803 kişi içinden 158 kişi seçildiniz. Bu durumda sizler farklısınız. Her alıcının seçme kültürü vardır, kimse kapıları açık beklemiyor. Bizim için asıl önemli olan temeli sağlam atmak. ’Ben babamdan ilerideyim oğlum benden ilerde’ sözüyle kişiler kendi çabalarıyla bir yerlere gelirler. Birilerinin yardımıyla bir yerlere gelmek yüzde 5’tir. Biz nitelikli olacağız. Uygulamaya konulan proje sizlere çok şey katacak, ama bu size bağlı. Okuduğunuz üniversitenin nasıl olduğu önemli değil. Kişinin okuduğu üniversiteden kendisine bir şeyler katabilmesi, nitelikli hale gelebilmesi. Önemli olan sorumluluk bilinci. Yerine göre önce birilerini taklit ederiz ya da tecrübeli insanlardan öğreniriz. Daha sonra onlar bizim kişiliğimiz olur.Hepimiz birbirimizden farklıyız aynı değiliz. Yeteneklerimiz farklı, ilgi alanlarımız farklı. Nerede iyiyseniz oradasınız. Hangi iş olursa olsun başarılı olmak için her zaman gayret edin. Aklınızla iradenizle ilerleyin, sorumsuz davranmayın, ne yaparsam daha iyi olurum bunları düşünün. Kendinize güvenin ve kendinizi tanıyın” ifadelerini kullandı.

İş-Kur İl Müdürü Ayhan Tozan ise, 30 Eylül’de sona erecek projede 17 kurumda158 öğrencinin, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi kapsamında hazırlanan projelerde yer alacağını bildirdi.