Bilecik'te sendika şube başkanına yapılan silahlı saldırı
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı14 Aralık 2018 Cuma 14:05
BİLECİK (AA) - Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın silahla yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi Eskişehir'de yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
28 Kasım'da Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Bacaklarından yaralanan Akış, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
YORUM YAZ