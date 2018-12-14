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Bilecik'te sendika şube başkanına yapılan silahlı saldırı

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

14 Aralık 2018 Cuma 14:05
Bilecik'te sendika şube başkanına yapılan silahlı saldırı

BİLECİK (AA) - Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın silahla yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi Eskişehir'de yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

28 Kasım'da Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Bacaklarından yaralanan Akış, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:05
  1. Bilecik
  2. sendika
  3. silahlı saldırı

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