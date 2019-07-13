Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla hain darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi şehitleri ve tüm şehitler anısına Bilecik’te Mevlid-i Şerif okutuldu.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla hain darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi şehitleri ve tüm şehitler anısına Bilecik’te Mevlid-i Şerif okutuldu.

Osmanlı Camisindeki mevlit programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Müftüsü Necati Akkuş, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Osmanlı Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri tarafından okunan Mevlid-i Şerif programında 15 Temmuz ve tüm şehitler için dualar edildi.

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