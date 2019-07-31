Bilecik’te sanayinin sorunlarına lisansüstü tezler çare olacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) arasında ‘Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Hem Bilecik hem de ülke sanayisine önemli katkı sunmayı amaçlayan bu protokol, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin ve Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent tarafından imzalandı.

İmza töreninde protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Taş, üniversite olarak ülke ve bölge sanayisinin gelişimine katkı sağlamanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi ve imzalanan protokolün bu hedefe ulaşmak için atılmış çok önemli bir adım olduğunu ifade etti. Akademinin sanayiyle bütünleşmesi adına bugüne kadar pek çok çalışma yaptıklarını ve bu kapsamda Teknopark’ı hizmete soktuklarını hatırlatan Rektör Taş, sanayi odaklı lisansüstü tez iş birliği protokolü ile Bilecik’te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının üretim aşamalarında karşılaştıkları problemlerin giderilmesinin sağlanacağını, sektörde uygulama potansiyeli olan ürün ve süreç iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılacağını belirtti.