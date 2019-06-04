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Bilecik’te Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik Valiliği tarafından organize edilen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

04 Haziran 2019 Salı 17:33
Bilecik’te Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik Valiliği tarafından organize edilen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.


Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Milletvekilleri Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


“Memleketimiz gerçekten birçok yerde bulunmayan güzelliklere sahip”


Burada Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada Türk milletinin ve tüm inananların birleştiren Ramazan bayramını kutlamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Katılımın yoğunluğundan dolayı herkese teşekkür ederek bayramlarını kutlayan Vali Şentürk, şöyle konuştu:


"Bilecik’te Ramazan ayını faklı uygulamalarla ve adetleriyle göstermiş oldu. Farklı vesilelerle insanlarımız bir araya gelerek kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini pekiştiriyor. Zaten bugünlerin anlam ve önemi de burada ortaya çıkıyor. Küskünlüklerin ve kırgınlıkların ve birbirini incitme noktasındaki zaafları ortadan kaldıracak güzel günler bugünler. Bizlerde bayram dolaysıyla bir araya gelerek ilimiz, ülkemiz, ailemiz ve milletimiz için iyi ve güzel olanları yapmak üzere bir gönül birlikteliği kurmak arzusundayız. Memleketimiz gerçekten birçok yerde bulunmayan güzelliklere sahip. Bu güzelliklere sahip olmanın bir bedeli vardır, bunların hakkını vermek lazım. Samimiyetle, içtenlikle ortak yararın ortaya konulmasıyla mümkün olur. İlimizi daha iyi bir noktaya getirmek bizlere nasip olur."

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 17:33
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