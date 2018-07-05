Bilecik'te patlamamış el bombası bulundu

Bilecik'ten Kocaeli iline gitmekte olan TIR şoförü Yavuz Karaboğa, saat 19.00 sıralarında dinlenmek için Osmaneli İçmeler mevkiindeki kamyon ve tır parkına girdi. Aracı park eden Karaboğa, alanda gezdiği sırada yerdeki poşet dikkatini çekti. Poşeti kontrol eden Karaboğa, içerisinde patlamamış bir el bombası, tabanca kılıfı ve mermi kılıfı buldu.

İHA'nın haberine göre, 156 Jandarma ihbar hattını arayarak bilgi veren Karaboğa'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, bombayı etkisiz hale getirdi. Delil torbasına konulan el bombası incelenmek üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ekipler, el bombasının bulunduğu bölgeye nasıl geldiğini araştırıyor.