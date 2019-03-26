Bilecik’te otomobil yayaya çarptı : 1 yaralı Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın hafif yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 SP 4769 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Turnaz geri manevra yaptığı esnada aracın arkasından geçen Gülşen Özen’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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